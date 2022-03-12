"Крепкий народ стальной страны": Зеленский рассказал, как оккупанты оправдывают свои поражения в Украине

"Крепкий народ стальной страны": Зеленский рассказал, как оккупанты оправдывают свои поражения в Украине

По словам президента, украинцы готовы объяснять оккупантам, куда они должны держать путь из Украины.

Оккупанты оправдывают свои неудачи в Украине перед командованием, говоря, что украинцы — "крепкий народ стальной страны".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Крепкий народ стальной страны — именно так (российские — Ред.) военные отвечают на вопросы командования в Кремле, что мешало им захватить Украину за четыре дня", — сказал глава государства.

По его словам, хоть эта информация не подтверждена, но является бесспорным фактом.

"Если заблудившиеся оккупанты оправдывают свои неудачи чем-то другим, это значит, что за 16 дней войны они так и ничего не поняли. Мы готовы объяснять и просветлять оккупантов до полного понимания, кто они и куда должны держать путь из Украины", — подытожил Зеленский. .