"Крепкий орешек" для окупантов: Коваленко рассказал об обороне Селидового

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что город Селидово на Покровском направлении оказался для россиян гораздо более "крепким орешком", чем Очеретино или Новогродовка.

Об этом Коваленко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Основное направление, которым российские оккупационные войска пытаются прорваться в Селидово, – это восточное, улица Береговая. Но здесь есть нюанс. Улица идет по южному берегу реки Солона и переход на северный берег возможен только по улице Мира, Павлова и Казацкой. Но к ним оккупанты. близко еще не подошли. А если подойдут, то не факт, что там останутся переходы, — отметил эксперт.

Он объяснил, что для понимания ситуации нужно представить себе географию этой местности.

"Улицей Мира идет канал от шахты им. Коротченко с терриконом высотой 40 метров. То есть восточное направление удара для оккупантов имеет ряд как минимум естественных и как максимум искусственных препятствий, которые, в отличие от Новогродовки, используются на все 100 своих возможностей", — пояснил Коваленко.

Эксперт добавил, что с северного направления оккупанты вошли в районе шахты "Россия", но продвинуться дальше им помешали водоотстойники и террикон шахты Коротченко. К тому же зайти в город с севера можно только с трассы Е-50 по улице Леси Украинки, зажатой между каналом с правого фланга и терриконом с левого.

"Чтобы зайти в Селидово с севера россиянам необходимо прорваться прямым коридором протяженностью 2,5 км, который простреливается с высоты и огневых точек. Такой себе – тир", – отметил Коваленко.

Он отметил, что сейчас давление на Селидово только нарастает, но по всем признакам его удержание Силами обороны Украины должно быть результативнее направление Очеретино-Новогродовка и позволит значительно истощить силы оккупантов.

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг имеет преимущество, но несет большие потери.

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