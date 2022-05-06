"Крест боевых заслуг": Зеленский вручил украинским защитникам новую награду (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский вручил украинским защитникам новую награду — "Крест боевых заслуг".
Об этом он 6 мая сообщил у себя в Telegram.
Он поблагодарил бойцов за службу и в очередной раз подчеркнул, что Украина победит оккупантов.
"Наши герои проявляют выдающуюся храбрость и отвагу, защищая родную землю. Их подвиги при выполнении боевых задач вдохновляют и не остаются незамеченными", — написал президент.
Напомним, Зеленский рассказал о трех этапах войны с оккупантами. По его словам, важно было остановить Россию и продвижение ее армии вперед. Сейчас это удалось сделать на первом этапе введения войны со страной -террористкой.
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