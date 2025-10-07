Полковник ВСУ объяснил, почему Путин панически боится передачи Украине ракет Tomahawk

Роман Свитан / © ТСН.ua

Реклама

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о "почти принятом решении" по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk вызвало мгновенную и острую угрозу со стороны Владимира Путина об ухудшении отношений.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что страх Кремля перед этим оружием имеет вполне практические основания.

Почему Tomahawk – это смертельная угроза для РФ

Роман Свитан подчеркнул, что каждая ракета Tomahawk способна быть носителем ядерного заряда, являющегося одной из главных причин паники диктатора. Однако даже неядерные модификации могут нанести России колоссальный ущерб.

Реклама

Эксперт объяснил, что Tomahawk является сложной целью для перехвата. По его словам, если Украине удастся получить "несколько сотен Tomahawk", то это будет означать, что:

Экономике России можно ставить крест.

Даже "несколько десятков" этих ракет позволят повредить большинство военных заводов на территории РФ.

"Если наше государство получит несколько сотен Tomahawk, то на российской экономике можно ставить крест... Возможно, их не удастся полностью вывести из строя, но из-за повреждений российская военная машина начнет спотыкаться. А для него (Путина) это почти то же, что смерть", - заметил Роман Свитан.

Он добавил, что с территории Украины Tomahawk получат возможность достать до основных вражеских военных объектов на Урале.

Политическая угроза для диктатора

Полковник Свитан подчеркнул, что даже частично успешное применение этого оружия будет иметь разрушительный политический эффект внутри России.

Реклама

"Путин прекрасно понимает, что из сотни ракет россиянам удастся сбить половину, то они устроят фурор в России. Для диктатора это серьезные проблемы", — пояснил эксперт.

Роман Свитан предположил, что Трамп может использовать это решение как рычаг влияния и передача ракет может состояться перед его встречей с Си Цзиньпином во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в конце октября.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже "в определенной степени" принял решение по поставкам ракет Tomahawk Украине. Впрочем, детали американский лидер не сообщил.