Наемников отправят воевать против Украины "под флагом" РПЦ, они будут находиться в составе российских войск.

В российском городе Кронштадте представители общины Никольского собора, являющегося главным храмом ВМФ РФ, заявили о создании добровольческих батальонов для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на "координационного директора" новой частной военной компании (ЧВК) Владимира Хильченко.

Он называет свою организацию "центром тактической подготовки" – его создали на основе базы для подготовки к конкурсу "Морской десант". В создании ЧВК принимают участие отставные спецназовцы.

Организаторы "выражают благодарность" настоятелю Кронштадского собора Алексию, который дал свое "благословение".

Финансировать новоявленную "православную" ЧВК, которая получила название "Андреевский крест", планируется за пожертвования и личные средства участников.

Здесь уже проходит подготовка мобилизованных в рамках закона о частичной мобилизации и создание "добровольческих батальонов", которые будут отправлены на войну против Украины.

Напомним, в Украине ликвидировали настоятеля храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения РФ Михаила Васильева. Этот священник активно поддерживал убийства украинцев и призвал россиян больше "плодиться", чтобы отправлять своих сыновей на войну.

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