"Крестьяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов": Зеленский рассказал и о тракторных войсках

"Крестьяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов": Зеленский рассказал и о тракторных войсках

В частности, захватывают новейшие образцы военной техники, которые РФ пыталась сохранить в секрете.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обычные крестьяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, а фермеры забирают вражескую технику на полях.

Об этом он сказал в видеообращении 26 марта.

"Простые украинские крестьяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, которые падают на нашу землю. Наши тракторные войска, украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают их нашим Вооруженным силам Украины. В том числе – новейшие образцы, которые Россия пыталась сохранить в секрете. А теперь оккупанты их бросают на нашей земле и просто убегают", – рассказал президент.

"В принципе, правильно делают. Потому что им отсюда лучше убежать, чем умереть. Других альтернатив просто нет и не будет. Каждый и каждая в Украине объединились и всю свою энергию уже больше месяца отдают обороне нашего государства", – добавил Зеленский.

Украина единственная в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий. Опубликовано Владимиром Зеленским Суббота, 26 марта 2022 г.

Напомним, президент также убежден, что российским оккупантам не удастся надолго оккупировать Славутич Киевской области. Глава государства посоветовал оккупантам уходить, пока они еще могут ходить.