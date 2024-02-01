Крейсер "Москва", не грусти: в ГУР сообщили об уничтожении крупного ракетного катера РФ (видео)

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает ГУР.

Операция стала возможна при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

“Ивановец” на дне: новая спецоперация ГУР

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В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением ― “Ивановец” дал крен на корму и затонул.

Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Поисково-спасательная операция российских кафиров на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

Напомним, ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла от 24 февраля 2022 года.

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