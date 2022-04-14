Крейсер "Москва" пока стал самой дорогой военной техникой, которую подбили ВСУ: какова его стоимость

Крейсер "Москва" пока стал самой дорогой военной техникой, которую подбили ВСУ: какова его стоимость

Вторым по стоимости является большой десантный самолет Ил-76.

Ракетный крейсер "Москва" стал самой дорогой военной техникой, которую подбили Вооруженные сили Украины. Его стоимость оценивается в 750 млн. долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Также издание составило рейтинг другой военной техники. В частности, России дорого обошелся большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость – $86 млн. Украинская армия уничтожила 160 самолетов на $3,8 млрд.

Фото: Forbes

После Ил-26 по оценочной стоимости шел большой десантный корабль "Саратов" – $75 млн. Его украинские защитники подбили 24 марта. Этот боевой корабль РФ первым зашел в оккупированный порт и доставил технику оккупантов, включая боевые бронированные машины. Он также участвовал в аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что, мол, на крейсере взорвался боеприпас.

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