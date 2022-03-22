"Кричали молитву от отчаяния": воспитательница интерната из Чернигова рассказала, в каких условиях спасала детей

Им пришлось заминированными полями и сожженными селами выбираться сначала в Киев, а затем в Прикарпатье.

30 спасенных из Чернигова детей сейчас уже в безопасности – в санатории на Прикарпатье. И все благодаря одному-единственному человеку – своей воспитательнице Наталье Песоцкой. Самому маленькому из ее воспитанников всего 3 года, самому страшному 18. Все они – из разбомбленного россиянами центра социально-психологической реабилитации.

Об этом говорится в ТСН.

3 десяток детей прижимаются к Наталье — единственной из довоенной жизни, кто до сих пор рядом. Их родителей лишили прав. Когда русские начали обстреливать Чернигов, именно воспитатели защищали их, пока в здание не попал рашистский снаряд. «Я кричу молитву Божией Матери, а дети за мной. Мы кричали прямо в отчаянии. Ударило по той стене, где нас не было», — рассказывает воспитательница Черниговского центра социально-психологической реабилитации Наталья Песоцкая.

После разрушения постройки детей решили спрятать в храме, но туда с ними пошла уже только Наталья, прихватив и двоих собственных детей. «Я людей понимаю: у каждой семьи. Мои дети были со мной. Поэтому мне было ничего не страшно», – добавляет Наталья.

11 дней на матрасах в маленькой церковной комнате Наталья вспоминает как страшный сон. «Нам дали такое помещение около 16 квадратов. Но самое страшное не это, а то, что мы остались без тепла, света и воды с 30 детьми. А детки у нас проблемные», – рассказывает женщина.

Когда снаряды начали разрываться у церкви, Наталья на свой страх и риск решила прорываться полями. «9 часов мы ехали из Чернигова в Киев. Горит поле. Кругом утыканные эти хвосты от ракет, горят дома – одни трубы», – вспоминает Наталья.

На киевском вокзале сели в первый же поезд. Оказалось — в Ивано-Франковск. Здесь детей отвезли в санаторий. Расселили по теплым комнатам. Жители близлежащих деревень снесли для малышей все, что могли – от продуктов до игрушек. «Через час все необходимое завезли, нам хватает. Все, что можно было: сосиски, масло, картофель, молочные продукты, компоты», – добавляет воспитательница.

Но хотя здесь тепло и уютно, больше о чем мечтают дети — вернуться домой, в родной Чернигов.

За время полномасштабного вторжения россиян на Прикарпатье приютили уже около 300 воспитанников интернатов Киевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Черниговской. И ждут новых детей – в областной военной администрации уверяют, места хватит всем.

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