Кричали "Слава Украине", чтобы били их, а не детей: на освобожденной Харьковщине рассказывают о зверствах оккупантов

На Харьковщине в освобожденном селе рассказывают о зверствах оккупантов, когда мужчинам в подвалах приходилось кричать "Слава Украине", чтобы избивали их, а не пытали детей, говорится в ТСН.

Пограничные села в Харьковской области ежедневно страдают от обстрелов оккупантов, снаряды летят по домам мирных жителей. Несмотря на это, там проживает еще несколько сотен человек, и среди них те, кто испытал на себе зверства россиян еще во времена оккупации. Поселок Казачья Лопань семь месяцев был под оккупацией, отсюда до границы с Россией около трех километров. С первого дня полномасштабного вторжения здесь хозяйничали оккупанты, в первую очередь начали зачистку среди местного населения. "Они заскочили. Положили нас всех на землю. Даже 4-летнего ребенка тоже положили на землю. Спрашивают меня сразу: "Фамилия?" Я говорит, что Дыгало. Они сказали: "Да, это он", – вспоминает местный житель Олег.

Он оказался в так называемых списках на подвал, потому что местный депутат. За это его несколько недель пытали - сначала били палками, кулаками, потом током, но и этого палачам было мало. "Они сказали, что сейчас привезут мою 17-летнюю дочь, развяжут мне глаза и будут насиловать кучей. И что это будет на моей совести. Слава Богу, они этого не сделали. Начали бить сына. И это продолжалось в течение 4-х суток" ", – рассказывает мужчина.

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На железнодорожной станции рашисты обустроили застенку для местных. После издевательств Олега бросили в подвал, а на втором этаже в это время издевались над его сыном. Мужчина слышал крики родного ребенка и не мог ничего сделать. Спас сокамерник, он отвлек оккупантов и принял удар на себя. Сейчас его судьба неизвестна. "Я очень хотел бы с ним встретиться. Потому что этот человек, ну вот просто... Он на меня опирался и говорит: "Надо спасать детей". Он поднялся и говорит: "Слава Украине!". И эти уроды начали его бить, били его очень сильно. Мы так по очереди поднимались и говорили это, их это очень сильно раздражало", — вспоминает Олег.

За что избивали, что хотели узнать, оккупанты не говорили. "Говорили только, почему не воевал за "ДНР", "ЛНР" в 14 году? Вот как вам было все равно, не все ли равно? Такие тупые вопросы были. А я ответил, что да, я не воевал — меня эта сторона не интересовала, их сторона не интересовала", — рассказывает мужчина.

Так же решисты ворвались и в дом Евдокии Семеновны. Со двора угнали автомобиль ее сына. "К нам в дом зашли 14 солдат и давай шарить по всему дому. Лазили в погреб, лазили на чердак. Они ничего не объясняли. Кто знает что искали, мы боялись рта раскрыть, молчали", — рассказывает женщина.

Евдокия 97 лет и за свой возраст пережила уже вторую оккупацию. "Я никогда не думала, что они зверски относятся к украинскому народу. Это не солдаты. Пережила войну — 41-45 год, была в оккупации, но такого зверства, как россияне делают, такого не было", — убеждает бабушка.

Казачью Лопань рашисты поливают снарядами каждый день — артиллерийские атаки, ракетные удары. Россияне разрушают дома и убивают мирное население. Но над поселком уже развеваются украинские флаги, рашистов здесь нет больше месяца. Впрочем, развалины, ежедневные обстрелы и попытки повторного наступления оккупантов не дают местным забыть об ужасах "русского мира".

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