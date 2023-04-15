Крики и раненые люди: полиция показала жуткие кадры первых минут обстрела Славянска

На месте трагедии погибли 11 человек.

Российские террористы 14 апреля запустили по жилым домам Славянска Донецкой области ракеты С-300. Полиция зафиксировала жуткие кадры первых минут обстрела.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

На видео видно, как испуганные женщины и пожилые люди пытаются укрыться от ракетных ударов российских террористов по жилым домам.

Впоследствии патрульные бросились на спасение жителям многоэтажек, которые цинично обстреляли Россия. Они выводят из разрушенных домов людей, которым удалось вывести и разбирают завалы, чтобы спасти раненых.

"Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска вчера. Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим. Сейчас известно об 11 погибших, среди них — двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения", — говорится в сообщении. .

Ракетный обстрел Славянска 14 апреля

14 апреля российские террористы запустили несколько ракет С-300 по жилым домам в Славянске. Было повреждено или разрушено по меньшей мере 5 многоэтажек.

Известно, что на месте трагедии погибли 11 человек, еще 21 человек получил ранения.

Среди погибших есть 2-летний мальчик, семья которого недавно вернулась из эвакуации. Отец мальчика до сих пор находится под завалами.

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