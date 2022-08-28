Крикнула "Азов-сила" и сожгла авто начальника Генштаба ВС РФ: родственники говорят, что женщину загипнотизировала СБУ

В России обвиняют СБУ в том, что ее специалисты гипнотизируют россиян.

В качестве примера приводится случай с поджогом авто заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

Об этом сообщает телеграмма-канал Shot.

История с поджогом BMW X6 заместителя начальника российского Генштаба Евгения Секретарева обрастает новыми подробностями. На месте в тот день задержали 65-летнюю пенсионерку. Перед тем как сжечь авто, она выкрикнула: "Азов – сила".

Телеграмм-канал Shot утверждает, что поговорил с зятем женщины. Тот заявил, что его тещу загипнотизировала СБУ. За несколько дней до "акции" она, по его словам, странно себя вела.

Сам зять пенсионерки также говорит, что сотрудники СБУ шантажировали его в чате WhatsApp.

Напомним, что в Москве сгорели авто BMW X6 заместителя начальника управления Генштаба вооруженных сил России Евгения Секретарева. Поджечь авто могла женщина, заявившая, что выступает против войны в Украине.

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