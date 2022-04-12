Криминалисты достали из братской могилы в Буче расстрелянные тела семьи, которая пыталась эвакуироваться

Их сгоревшие тела из машины извлекли соседи и похоронили на территории местной церкви.

Очередные факты геноцида в Буче – российские военные во время оккупации города расстреляли семью Чикмаревых, которая пыталась скрыться из города на автомобиле. Колонна вражеских БМП посреди улицы атаковала гражданские автомобили, в одном из которых сидели девятилетний Матвей и четырехлетний Клим. Дети и их мама погибли сразу. Отцу чудом удалось спастись, ему ампутировали ногу. Погибших похоронили соседи на территории Бучанской церкви. Сегодня их останки следователи получили для расследования преступлений российских оккупантов.

Об этом говорится в ТСН.

На территории бучанской церкви уже несколько дней раскапывают и вывозят тела расстрелянных жителей. Чуть поодаль от большой братской могилы стоит деревянный крест с именами наскоро похороненных здесь людей. Через дорогу дом в котором и жила семья Чикмаревых.

Бабушка Валентина последней видела своих внуков и невестку в живых. Женщина не хотела отпускать детей из дома, но ее не послушали. «Восемь дней сидели в подвале, а такие обстрелы, что дети уже не выдерживали, а здесь и свет выключили, и они решили ехать, спасать детей», — рассказывает женщина.

Спасти детей так и не удалось. Что делали российские оккупанты с гражданскими машинами весь мир увидел сразу после освобождения Бучи. Машины с людьми давили танками и расстреливали для развлечения. Среди безжалостно уничтоженных рашистами была и машина Чикмарева.

Александр был за рулем и ему невероятно удалось выжить, однако ногу спасти не удалось. Мужчина вспоминает, машина почти сразу загорелась, но жена и дети уже были не живы. Мужчине удалось выползти из авто.

Две недели обгоревшие тела лежали посреди улицы. Впоследствии соседи, рискуя собственной жизнью, собрали в одеяло все, что осталось от семьи и похоронили напротив дома. «Они стреляли оттуда. Поэтому здесь всех хоронили, здесь братская могила, а мы их привезли отдельную ямку, выкопали, закопали, крестик подписали, все как нужно», — говорит местная жительница Надежда.

Сегодня семейное захоронение пришлось раскопать. Криминалисты и следователи должны задокументировать и провести расследование очередного преступления российских оккупантов. С сегодняшнего дня украинским следователям будут помогать французские эксперты. Международные экспертизы будут веским доказательством во время военных трибуналов.

Дело семьи Чикмаревых: в Буче извлекли останки матери и двоих детей, которых атаковали вражеские БМП

«Приехавшие международные команды и что будут приезжать, важные для того, чтобы мир видел, что здесь происходит, чтобы мир видел, что Украина ничего не скрывает. Чтобы международные эксперты сами проводили эксгумацию и видели это фейки, не фейки ли», — отмечает Ирина Венедиктова.

Валентина тяжело вздыхает. Несколько лет назад они убегали от русских пуль и снарядов из Донбасса. Однако ее семью «русский мир» получил здесь, в некогда мирном и уютном городе под Киевом. «Как мне тяжело без них. Они каждое утро просыпались и говорили: «Доброе утро, бабушка». Я не знаю, как мне жить», — плачет бабушка убитых детей.

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