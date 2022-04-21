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Криптобиржа Binance заявила об ограничении доступа пользователям из России

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Криптобиржа Binance заявила об ограничении доступа пользователям из России

Getty Images

Одна из самых больших криптобирж мира Binance ограничит доступ пользователям из России.

Об этом сообщается на сайте биткоин-биржи.

Так, аккаунты пользователей из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 000, будут ограничены. Пользователи смогут использовать только функцию вывода. Такие ограничения вводятся в рамках санкции ЕС против РФ из-за агрессии в Украине.

"В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России, Binance обязана ограничить услуги для граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, имеющих криптоактивы, превышающие 10 000 евро. Поэтому мы требуем от вас завершить проверку подтверждения адреса. Счета, подпадающие под это ограничение, будут переведены в режим только снятия средств. На этих счетах не будет позволено осуществлять депозиты или торговлю", — говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что счета россиян, проживающих за пределами России и счета российских граждан или лиц, проживающих в РФ, у которых общая стоимость криптоактивов не превышает €10 000, не будут нарушены и останутся активными.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. Ряд международных компаний заявил о прекращении своей деятельности и поставках товаров и услуг в страну-агрессор.

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