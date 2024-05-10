В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны – командующий Сухопутными войсками Павлюк

Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Поскольку американская помощь только начинает поступать на линию фронта, командование российской оккупационной армии усиливает давление, чтобы истощить недостаточно обеспеченные украинские войска.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Economist.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", — пояснил он.

По словам генерала Павлюка, Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что ожидаемые поставки истребителей F-16 в начале июня станут значительным психологическим стимулом.

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Однако остается неопределенным, получит ли Украина более новые версии F-16, которые необходимы для борьбы с российскими бомбардировщиками. Вражеские самолеты держатся на расстоянии, вне зоны досягаемости украинской противовоздушной обороны, сбрасывая тяжелые управляемые бомбы на передовые позиции со скоростью 130 бомб в день.

Командующий Сухопутными войсками считает, что Россия и дальше будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях, которые приняли на себя основную тяжесть войны. Но разведка предполагает, что вскоре российские войска растянут оборону, атакуя северо-восточные районы Харьковщины и Сумщины.

"Россия испытывает устойчивость наших линий перед тем, как выбрать наиболее подходящее направление", – говорит генерал.

Напомним, утром 10 мая на Волчанском направлении в Харьковской области российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки были отбиты.

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