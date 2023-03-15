Критическая фаза войны: сколько у РФ еще есть оружия и какими будут ближайшие полгода

РФ может забрать свои войска из Украины или будет продолжать войну и попытаться заморозить ее, считает эксперт.

Россия не готовилась к войне такой интенсивности и в стране-агрессоре уже фиксируются проблемы с боеприпасами. Даже военное командование РФ до конца не понимает, хватит ли их запасов и как это решать. Поэтому агрессор прорабатывает разные варианты развития событий.

Об этом рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь 24 канала.

По его словам, в России до сих пор есть советские склады, на которых хранятся сотни тысяч тонн боеприпасов. Но проверок, чтобы определить, в каком они состоянии, никто не проводил.

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"Однако они статистически оказываются пригодными, например, их могут отправить в войска и там уже войска разбираются кто как может. Конечно, это снижает эффективность выполнения задач подразделениями", – говорит эксперт.

Аналогичная ситуация сложилась и со стволами, которые Россия сейчас не может выпускать так интенсивно, как Советский Союз.

"Потенциально дефицит в России может развиться на любом направлении: ракетном, ствольном, артиллерийском, с боеприпасами и т.д.", – предполагает Самусь.

По словам эксперта, война сейчас находится в критической точке. ВСУ готовятся к контрнаступлению, а значит, у России нет времени разворачивать военную экономику, переходить на мощности СССР. Россияне могут достать из составов то, что они будут использовать в ближайшие полгода. За это время контрнаступление ВСУ покажет, как будут дальше развиваться события.

По его мнению, россияне будут пытаться максимально захватить Донецкую и Луганскую области, после чего попытаются надавить через Китай, экономику, энергетику или западные медиа, чтобы заставить Украину подписать определенные "договоренности", очевидно, с преимуществами для Москвы.

"Или Россия просто выведет свои войска и закроется, будет там вариться в своем фашистском соке, или будет продолжать эту войну, или постарается заморозить ее, как они сейчас захотят сделать", – сказал аналитик.

Напомним, Путин заявил, что оборонно-промышленная база испытывает недостаток должным образом подготовленных кадров, а Шойгу требует, чтобы московский завод удвоил производство даже после объявления, что работники выполнили гособоронзаказ. В ISW считают, что Кремль будет вынужден выбирать между квалифицированными рабочими в оборонке и умудренными военными, которые дерутся в Украине.

Между тем с 24 февраля 2022-го по 15 марта 2023-го ВСУ уничтожили 161 520 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 980 российских военных. Данные уточняются.

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