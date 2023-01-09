Критически для обороны: Бутусов рассказал, что именно сейчас происходит в Соледаре

Оккупанты вышли на позицию, из которой могут вести огонь по основной трассе поставки в Соледар.

Город Соледар в Донецкой области, который прямо сейчас атакуют россияне, оказался в угрожающей ситуации.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"На самый путь россияне выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критически для обороны. Но возможности для исправления ситуации есть", — отметил журналист.

По словам Бутусова, в этом районе сосредоточены крупные украинские силы, есть люди и техника. Он призывает не к "хаотическим действиям", а к спланированным шагам, чтобы постепенно реализовать наши преимущества.

Что происходит в самом Соледаре?

"Температура усложняет действия войск: – 18, это надо учитывать, и это создает проблемы и нам и врагу. При такой температуре боеспособность очень зависит от должной поставки", – объясняет журналист.

По его данным, 46-я аэромобильная бригада ведет жесткие оборонительные бои за каждый дом. Продолжаются ближние бои, перестрелки. Россияне сегодня продвинулись на некоторых направлениях, но ценой очень больших потерь, говорит Бутусов.

"46-я аэромобильная бригада делает все возможное, сохраняет боеспособность в тяжелейших условиях. Десантники действуют образцово, бойцы доверяют командирам, и каждый делает все возможное для уничтожения врага. Российские штурмовые группы уничтожаются одна за другой в контактных боях на ближних расстояниях, но они атаки и вводят в бой резервы", – отметил журналист

Основная угроза от россиян

Основной угрозой для ВСУ Бутусов называет охват россиянами с флангов города. Журналист уверен, что враги будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тылу Соледара. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск. Захвату города российское командование придает большое политическое значение.

"Вспоминается, как держала Соледар и Бахмут три месяца подряд одна 93-я механизированная бригада. Как бы было важно, если бы комбрига и всех командиров батальонов 93-й отметили за их мастерские действия на высшем уровне, и пытались бы организовать управление, разведку, применение войск так же эффективно, как действовала 93-я. Они бились за каждую посадку и наносили потери россиянам в разы больше, чем несли сами.Если управлять таким образом, то есть все возможности исправить ситуацию. Так же эффективно рядом действуют подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, 46-я аэромобильная", – замечает Бутусов.

Журналист уверен, что ВСУ имеют и компетентных командиров и опыт для того, чтобы эффективно уничтожать россиян и побеждать в сложных условиях.

"Мы все переживаем за героев Соледара, и верим в нашу армию, которая при правильной организации может разгромить российских оккупантов под Соледаром", — подытожил он.

Ситуация в Соледаре: последние новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что по состоянию на 18:00 9 янаваря у Соледара продолжаются жестокие бои. Оккупанты перегруппировались, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и приступили к мощному штурму.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что под Соледаром российская ЧВК "Вагнер" бросила в бой свои лучшие подразделения — не бывших зеков, а ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии и других горячих точках.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, у Соледара оккупанты пытаются забрасывать наши силы трупами.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский вчера, 8 января, объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Президент Зеленский пообещал, что в Бахмут и Соледар перебросят дополнительные подразделения.

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