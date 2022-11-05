Критически ухудшают экологию: на Херсонщине оккупанты подрывают все возможные для использования плавсредства

Более 50 взорванных ими судов стекают горючим в воду.

В Южнобугском операционном районе ситуация остается сложной, но контролируемой Силами обороны юга.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook.

Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по украинским подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил.

В Херсонской области оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех возможных для использования плавсредств, критически ухудшая экологическую ситуацию в регионе.

Более 50 взорванных ими судов сейчас стекают горючим прямо в водоемы, в том числе и ударяя по экосистеме.

Противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение украинских подразделений путем ведения воздушной разведки с использованием беспилотных аппаратов.

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Напомним, ранее украинские военные прорвали линию фронта в Херсоне, это признало и Министерство обороны РФ. В то же время для президента РФ Владимира Путина Херсон считается самой большой победой с начала полномасштабной агрессии против Украины, поэтому он будет бросать на оборону города все силы.

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