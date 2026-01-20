Критический уровень ПВО: Зеленский раскрыл реальное состояние обороны Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит противовоздушной обороны связан не с уменьшением количества ракет ПВО в Украине, а с резким ростом масштабов российских атак.

Об этом глава государства рассказал украинским журналистам.

"У нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет российских во время атак", - подчеркнул Зеленский.

Реклама

По его словам, Украина получила несколько больше систем противовоздушной обороны, однако Россия существенно нарастила применение баллистических ракет. При этом РФ продолжает получать критические компоненты для их производства из-за рубежа, в частности, от частных компаний в партнерских странах.

Президент подчеркнул, что единственным эффективным средством против баллистики остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.

"Кроме PAC-3 ничего не работает против баллистики. И ключ здесь пока в руках Соединенных Штатов Америки", - отметил он.

Зеленский обратил внимание, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа Shahed, однако Украина смогла частично компенсировать это за счет развития перехватчиков и мобильных огневых групп.

Реклама

"Мы находим инструменты, мы поборем "шахеды". Без этого невозможно выжить", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что критически важны остаются своевременные поставки ракет, работа механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и единство США и Европы.

"От этого единства очень многое зависит в безопасности украинцев", - подытожил Зеленский.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).