Критический уровень ПВО: Зеленский раскрыл реальное состояние обороны Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше систем ПВО, но Россия значительно увеличила количество баллистических ракет. Единственным эффективным средством против них остаются ракеты PAC-3 для Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит противовоздушной обороны связан не с уменьшением количества ракет ПВО в Украине, а с резким ростом масштабов российских атак.
Об этом глава государства рассказал украинским журналистам.
"У нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет российских во время атак", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина получила несколько больше систем противовоздушной обороны, однако Россия существенно нарастила применение баллистических ракет. При этом РФ продолжает получать критические компоненты для их производства из-за рубежа, в частности, от частных компаний в партнерских странах.
Президент подчеркнул, что единственным эффективным средством против баллистики остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.
"Кроме PAC-3 ничего не работает против баллистики. И ключ здесь пока в руках Соединенных Штатов Америки", - отметил он.
Зеленский обратил внимание, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа Shahed, однако Украина смогла частично компенсировать это за счет развития перехватчиков и мобильных огневых групп.
"Мы находим инструменты, мы поборем "шахеды". Без этого невозможно выжить", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что критически важны остаются своевременные поставки ракет, работа механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и единство США и Европы.
"От этого единства очень многое зависит в безопасности украинцев", - подытожил Зеленский.
Ранее в ГУР сообщили, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).