Война
Война
Критический уровень ПВО: Зеленский раскрыл реальное состояние обороны Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше систем ПВО, но Россия значительно увеличила количество баллистических ракет. Единственным эффективным средством против них остаются ракеты PAC-3 для Patriot.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит противовоздушной обороны связан не с уменьшением количества ракет ПВО в Украине, а с резким ростом масштабов российских атак.

Об этом глава государства рассказал украинским журналистам.

"У нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет российских во время атак", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина получила несколько больше систем противовоздушной обороны, однако Россия существенно нарастила применение баллистических ракет. При этом РФ продолжает получать критические компоненты для их производства из-за рубежа, в частности, от частных компаний в партнерских странах.

Президент подчеркнул, что единственным эффективным средством против баллистики остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.

"Кроме PAC-3 ничего не работает против баллистики. И ключ здесь пока в руках Соединенных Штатов Америки", - отметил он.

Зеленский обратил внимание, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа Shahed, однако Украина смогла частично компенсировать это за счет развития перехватчиков и мобильных огневых групп.

"Мы находим инструменты, мы поборем "шахеды". Без этого невозможно выжить", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что критически важны остаются своевременные поставки ракет, работа механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и единство США и Европы.

"От этого единства очень многое зависит в безопасности украинцев", - подытожил Зеленский.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).

