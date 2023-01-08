"Критического роста нет": Гуменюк рассказала о присутствии оккупантов на юге

Начальныца объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на юге Украины не наблюдается увеличение присутствия армии России. Однако оккупанты продолжают уже привычную им тактику – селятся в домах местных, используя их как живой щит.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

"Критического роста нет. Замечу, что им это очень сложно сделать, поскольку логистические транспортные маршруты находятся под огневым контролем Сил обороны. А то, что они пытаются переформатировать свои подразделения, перевозить их с одного места на другое, выискивать места дислокации, в том числе, выселяя местное население и пытаясь разместить своих боевиков среди местных, в жилых домах, поскольку пытаются прятаться за мирным населением. Это их неизменная тактика с начала полномасштабной войны. Именно так они пытаются обезопасить свои подразделения", — рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что ВСУ постоянно работают над тем, чтобы на Кинбурнской косе наблюдалось уменьшение оккупантов.

Ситуация на юге Украины

Российские оккупанты во временно аннексированном Крыму роют траншеи. В частности, рвы появились у перешейков к югу от Армянска и Суворового.

Заместитель постпреда президента Украины в Крыму Денис Чистиков рассказал, что наступательные действия ВСУ оближаются к так называемому сухопутному коридору в Крым, и он уже находится на линии огня.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что ВСУ в 2023 году могут зачистить от оккупантов все украинские территории, захваченные Россией после 24 февраля. Но освобождения Крыма стоит ждать не раньше, чем через год.

У русских войск на Таврическом направлении фактически уже не существует такого понятия, как глубокий тыл благодаря успешным контрнаступательным операциям ВСУ.

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