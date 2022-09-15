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Кривой Рог затопило после ракетного удара РФ: люди плавают по улицам (видео)

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Кривой Рог затопило после ракетного удара РФ: люди плавают по улицам (видео)

Скриншот с видео

Оккупанты ударили по гидротехническим сооружениям города.

Город Кривой Рог в Днепропетровской области затопило в результате российского ракетного удара. Вода разлилась по улицам. Иногда люди вынуждены добираться до дома с помощью лодок.

Фото и видео потопа опубликовали в Сети.

По данным областной военной администрации, в городе подтоплены 112 частных домов и дворов. Уровень воды в реке Ингулец поднялся от 1 до 2 метров на разных участках.  Его удалось снизить уже на более 40 сантиметров.

Для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению.

Скриншот с видео / ©
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео "Свои"
Фото:
Фото: "Днепр областной"
Фото:
Фото: "Днепр областной"
Фото:
Фото: "Днепр областной"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге будут еще одной причиной того, почему Россия проиграет.

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