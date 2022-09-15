Кривой Рог затопило после ракетного удара РФ: люди плавают по улицам (видео)

Оккупанты ударили по гидротехническим сооружениям города.
Город Кривой Рог в Днепропетровской области затопило в результате российского ракетного удара. Вода разлилась по улицам. Иногда люди вынуждены добираться до дома с помощью лодок.
Фото и видео потопа опубликовали в Сети.
По данным областной военной администрации, в городе подтоплены 112 частных домов и дворов. Уровень воды в реке Ингулец поднялся от 1 до 2 метров на разных участках. Его удалось снизить уже на более 40 сантиметров.
Для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге будут еще одной причиной того, почему Россия проиграет.
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