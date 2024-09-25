Кризиса не избежать: Foreign Affairs о последствиях для Украины вероятной победы Трампа на выборах

По мнению американского эксперта, победа Трампа повлекла бы за собой кризис для Киева, но не гарантировала бы поражение.

Вероятная победа Дональда Трампа на выборах президента США – тревожная перспектива для Украины, но не критическая.

Об этом пишет подполковник армии США в отставке и бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман в своей статье для Foreign Affairs.

Эксперт напоминает, что во время первого срока Трампа его администрация колебалась между холодной компетентностью традиционной консервативной политики национальной безопасности, и хаосом Трампа, который стремился получить максимальную выгоду от соглашений с иностранными правительствами, не понимая опасных последствий его действия.

В случае с Украиной непостоянный подход Трампа вылился в попытку в 2019 году потребовать от Зеленского провести сфабрикованное расследование в отношении Байдена, главного соперника Трампа в 2020 году. Позже Трамп подрывал Киев, повторяя российские нарративы об Украине и семье Байденов в течение кампании 2020 года. Он настаивал на ослаблении санкций, примененных против России после аннексии Крыма в 2014 году, предложив, например, снова принять Россию в G-7. Бывший президент США придерживался своей промосковской позиции из-за приверженности сильным силам и желания противостоять политическому истеблишменту США.

Слова Трампа побудили других политиков-республиканцев принять пророссийскую риторику, поощряя Путина поверить, что его нападение на Украину обойдется недорого.

Виндман предполагает, что второе президентство Трампа будет проходить по схеме, похожей на первое. В частности, речь идет о преимуществе краткосрочных выгод долгосрочным последствиям.

"Однако на этот раз Трамп подойдет к внешней политике с большей верой в собственный иммунитет от ответственности. Его команда будет состоять не из опытных независимых советников, а из слепых лоялистов", – предполагает американский офицер.

Другими словами, никому не останется противостоять ошибочным политическим выборам Трампа.

"Для Украины это – тревожная перспектива. Трамп дал сигнал, что прекратит помощь США Украине и давит на Киев, чтобы он пошел на уступки Москве, чтобы прекратить войну", – пишет Виндман.

Опасна для Украины риторика напарника Трампа, кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса.

В случае победы Трампа роль ЕС для Украины может усилиться

При таком сценарии судьба Киева как никогда бы зависела от его европейских партнеров.

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По мнению Виндмана, потеряв защиту США, европейские лидеры могут решить расширить материальную поддержку и ввести войска в Украину, рассчитав, что воевать с Россией лучше на территории Украины, чем в Польше, Румынии или странах Балтии.

"Они могли ожидать, что такой шаг спровоцирует репрессии со стороны России, но по мнению европейских лидеров, отсутствие Соединенных Штатов в любом случае приведет к российской агрессии, подрывая коллективную оборону НАТО", — рассуждает эксперт.

Он советует украинским политикам начать с двустороннего взаимодействия с членами восточного фланга НАТО для создания коалиции партнеров, готовых оказать поддержку независимо от позиции Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине.

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