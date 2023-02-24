Кроме Польши, еще три страны Европы готовы обучать украинских пилотов на F-16 — Зеленский

Зеленский, комментируя обучение украинских военных на западных истребителях, сказал, что "дыма без огня не бывает".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что кроме Польши, еще три европейских страны готовы обучать наших пилотов на современных истребителях F-16. Сейчас ведутся переговоры по этому поводу.

Об этом глава государства сказал во время большой пресс-конференции с журналистами в годовщину вторжения России, 24 февраля.

"Наши партнеры понимают, что мы хотим использовать это для защиты нашего неба, инфраструктуры и гражданского населения. Поэтому мы начали делать важные шаги вперед. Моя встреча с премьер-министром Британии дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты Мы открываем тренировку с Британией Сегодня у меня была встреча с премьер-министром Польши — мы открываем возможность обучения на F-16.У нас есть переговоры и реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами будет возможность получить эти учения и самолеты . Мы хотим ускорить эти процессы. Они сложны. Но это и есть комплексная защита неба", — сказал он.

Зеленский добавил, что "единственное слабое место — это сроки", с которыми западные партнеры поставляют вооружение, потому что Украина теряет людей.

Напомним, 24 февраля глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако, как он подчеркнул, решение следует согласовать в более широкой коалиции с союзниками.