Кроме судна "Сергей Котов", уничтожен еще и боевой вертолет – перехват ГУР

В перехваченном разговоре командир 184 бригады сообщил, что "Сергей Котов" был атакован пятью безэкипажными катерами.
Морские дроны ГУР уничтожили российский патрульный катер "Сергей Котов", а вместе с ним находившийся на борту боевой вертолет Ка-29.
Об этом свидетельствует информация с перехваченного разведкой разговора российских оккупантов, в которой те озвучивают подробности поражения судна.
В перехваченном разговоре командира 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился "Сергей Котов", звучит:
"Понятно, что вы все это знаете. Наше трагическое событие ночное. Соответственно в 0:50 безэкипажными катерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится он у меня, соответственно, в управлении".
Командир 184 бригады сообщил, что "Сергей Котов" был атакован пятью безэкипажными катерами и на борту судна находился также вертолет.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что уничтожен корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 – дальнейшее развитие машины Ка-27.
На патрульных кораблях этого проекта для размещения палубной авиации предусмотрена вертолетная площадка, ангар и емкости для хранения запасов авиатоплива. Известно, что экипаж катера "Сергей Котов" впервые отработал прием на палубу вертолета в 2021 году.
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Напомним, спецподразделение ГУР Group 13 атаковало морскими дронами патрульный корабль "Сергей Котов" в ночь на 5 марта неподалеку от Керченского пролива. Среди экипажа судна есть погибшие и раненные.
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