Российские военные / © Укрінформ

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Сил противника на Сумском и Харьковском направлениях достаточно для проведения какой-либо локальной операции, а не для стремительного прорыва на оперативную или стратегическую глубину.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Когда мы говорим о Сумском и Харьковском направлениях, то должны охватывать и Черниговское направление, поскольку его Россия потенциально рассматривала для наступления. „Брянск“. „Курск“ и „Белгород“ имеют 50-60 тыс. российских воинов, а остальные в брянской части.

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По его словам, относительно Сумщины и Харьковщины, то распределяем эти вражеские силы примерно на 500 км, соответственно, 100 тыс. группировки противника хватает для проведения какой-либо локальной операции. Но этих сил врага точно не хватает, чтобы совершить какой-то стремительный прорыв на оперативную или стратегическую глубину. Следует напомнить для сравнения, что захватчик в наступлении на Лимано-Купянском направлении задействовал силы численностью 100-120 тыс. рублей. А чтобы вытеснить ВСУ из Курщины на линии фронта в 50 км, россияне взыскали 60 тыс. своих солдат и 15 тыс. корейцев.

«Если мы сейчас оцениваем сегодняшнюю ситуацию, понимаем, что противник проводит свою операцию теми силами, о которых я рассказал. Однако есть вопросы по резервам. Ранее сообщалось, что РФ мобилизует ежемесячно в пределах 35-40 тыс. Это тот ресурс, который враг может каждый месяц вливать, также в Украине находится российские войска численностью в 650 тыс., что является серьезной военной силой в современных условиях. Но это не является резким наращиванием силы противника, сравнивая даже с 2024 годом. И говорить, что это может быть столь масштабным наступлением армии РФ, как оно было медийно и публично анонсировано, так паниковать не стоит», — резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что армия РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении.