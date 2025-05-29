Кроме Сумщины и Харьковщины: в ЦПИ назвали область, которую хочет захватить враг

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко / © из соцсетей

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Несмотря на переговоры, цель врага неизменна — действовать на пограничные. Однако ресурсов для наступления на Харьков у него нет. Кроме Сумской и Харьковской областей враг хочет попробовать наступление на Черниговщине.

Об этом «24 каналу» рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что Силы обороны могут удержать россиян и не дать возможности им создать плацдарм для будущих наступлений.

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Коваленко сообщил о целях врага.

«Цель врага неизменна — действовать на пограничные. Однако ресурсов для наступления на Харьков у них нет. Кроме Сумщины и Харьковщины, враг намерен попробовать наступление на Черниговщине. Нам нужно сорвать все планы россиян по созданию буферной зоны у нас, потому что она должна быть на территории России», — сказал Коваленко.

Россия уже давно дала понять, что ее цель — оккупация всей Украины, однако планы не означают, что их удастся воплотить в реальность.

«Россияне провалили наступление на Харьковщину, они не смогли закрепиться в Волчанске. В этом году они будут пытаться интенсифицировать войну именно там, подчеркнул он.

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Однако Силы обороны могут действовать в пограничные Белгородщины, так что врагу не стоит здесь расслабляться

Главным направлением для россиян в Харьковской области является Купянщина. В то же время, информация о том, что враг перебросил с Курщины на Белгородщину 50 тыс. свои военные, неправдивы, ведь эти силы враг накапливал там долгое время совсем по другому принципу.

Напомним, Россия приступила к новой фазе войны параллельно с переговорами о мире. The New York Times написал об этом раньше.

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