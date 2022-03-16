Кроме вокзала в Запорожье ракета оккупантов прилетела в район ботанического сада – глава ОГА

От удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна в общежитии университета.
Впервые с начала войны России против Украины в Запорожье оккупанты бомбили гражданские объекты.
Об этом 16 марта сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
По его словам, кроме железнодорожного вокзала враг выпустил ракету в район ботанического сада города.
"Утро оказалось не хорошим. Главная новость — впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", — заявил глава ОГА.
Он также добавил, что от удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна в общежитии Запорожского национального университета.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
Читайте также: