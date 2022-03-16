Кроме вокзала в Запорожье ракета оккупантов прилетела в район ботанического сада – глава ОГА

Кроме вокзала в Запорожье ракета оккупантов прилетела в район ботанического сада – глава ОГА

От удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна в общежитии университета.

Впервые с начала войны России против Украины в Запорожье оккупанты бомбили гражданские объекты.

Об этом 16 марта сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

По его словам, кроме железнодорожного вокзала враг выпустил ракету в район ботанического сада города.

"Утро оказалось не хорошим. Главная новость — впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", — заявил глава ОГА.

Он также добавил, что от удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна в общежитии Запорожского национального университета.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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