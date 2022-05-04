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Кропивницкий: ракета РФ попала в инфраструктурный объект за пределами города

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Кропивницкий: ракета РФ попала в инфраструктурный объект за пределами города

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

Беспокойный вечер выдался и у жителей Кировоградщины. Россияне нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов области.

В инфраструктурный объект за пределами Кропивницкого попала российская ракета.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

"Беспокоен вечер над Кировоградщиной. Есть прилет в инфраструктурный объект за пределами областного центра. Все службы работают. Подробности позже", — отметил Райкович.

Напомним, что в Днепре одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру.

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