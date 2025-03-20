Кропивницкий: спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников, есть пострадавшие

В результате атаки потерпела разрушения гражданская инфраструктура.
Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому.
Об этом информирует ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.
По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.
На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. Развернут пункт несокрушимости.
От ГСЧС привлечены 65 человек личного состава и 15 единиц техники.
Напомним, что в Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.