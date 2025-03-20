Кропивницкий: спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников, есть пострадавшие

Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому.

Об этом информирует ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.

На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. Развернут пункт несокрушимости.

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От ГСЧС привлечены 65 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, что в Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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