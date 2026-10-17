"Крот" в российской армии: как лейтенант РФ помог Украине уничтожить сотни захватчиков — WSJ

Война в Украине / © ТСН

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Бывший российский лейтенант Лев Ступников, которого отправили на фронт воевать против Украины, тайно сотрудничал с украинской разведкой. Полученные от него данные помогли украинским военным нанести удары, в результате которых погибли более 300 российских оккупантов.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, посвященном истории Ступникова и его сотрудничеству с украинской стороной.

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Координаты подразделений и планы российских операций

Ступников занимал должность начальника связи батальона 36-й мотострелковой бригады российской армии, которая вела боевые действия под Угледаром в Донецкой области. С февраля 2024 года он передавал украинской стороне координаты российских подразделений, радиочастоты, информацию о расположении командных пунктов и планы военных операций.

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Одним из самых резонансных эпизодов стал ракетный удар по российскому полигону в Донецкой области в феврале 2024 года. По данным WSJ, тогда погибли 68 российских военнослужащих, ещё 60 получили ранения.

Среди погибших были десять офицеров, в том числе командир бригады полковник Гусейн Мусаев.

После этого Ступников продолжил передавать разведданные, которые украинские военные использовали для подготовки последующих ударов. По информации издания, он также выводил из строя оборудование, предназначенное для наблюдения и управления беспилотниками.

В целом, по оценке WSJ, информация, переданная офицером, помогла украинской стороне нанести удары, в результате которых погибли более 300 российских военнослужащих.

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К сотрудничеству с Украиной его подтолкнула мать

Важную роль в установлении контакта с украинской стороной сыграла мать офицера Татьяна Янцен, которая выступала против войны. В феврале 2024 года она обратилась к украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, сотрудничавшему с украинской разведкой, с просьбой помочь сыну уйти из российской армии.

В конце концов Ступников начал передавать украинской стороне военную информацию, имея доступ к внутренним данным своего подразделения.

Его положение становилось всё более опасным: к лету 2024 года российское командование начало подозревать, что среди военнослужащих есть информатор, передающий сведения противнику.

Российский офицер перешел на сторону Украины

В ночь на 6 июля 2024 года Ступников пересек линию фронта и оказался на территории, контролируемой Украиной.

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Во время перехода он передал украинским военным телефон и пароли. Благодаря этим данным украинская сторона ещё в течение нескольких месяцев могла получать изображения с российских беспилотников и камер наблюдения.

Позже бывший российский офицер вступил в Российский добровольческий корпус (РДК), который воюет на стороне Украины против российских войск.

Лев Ступников / © из соцсетей

Впоследствии Россию покинули также его мать и младшая сестра. В то же время жена Ступникова осталась в стране и публично назвала его поступок предательством.

Напомним, ранее российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года в ходе операции ГУР Минобороны перегнал российский вертолёт Ми-8 на территорию Украины, обнаружили мёртвым в Испании.

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