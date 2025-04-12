Кротевич прокомментировал объяснение Нацгвардии исчезновения его госнаграды: не техническая ошибка

Богдан Кротевич («Тавр») заявил, что отсутствие награды не проблема — проблема в несправедливости системы / © Telegram Богдана Кротевича

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Защитник "Азовстали", эксначальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") прокомментировал ситуацию с исчезновением его имени из президентского указа о награждении.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У меня нет никаких претензий в этой ситуации к Национальной гвардии», — написал он, подчеркнув, что НГУ не влияет на указы президента, тем более на их обнародование на сайте главы государства.

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Кротевич отметил, что технической ошибки быть не могло, ведь сначала фамилия была в указе, а потом исчезла.

"В целом, как это часто бывает, крайними сделали невиновных", - добавил он, выразив надежду, что в Офисе Президента обратят на это внимание.

Боец также подчеркнул, что не считает проблемой сам факт отсутствия награды, если она действительно не была заслужена, но возмущен тем, как работает система.

«Ненормально, когда система не работает, а некоторые используют ее слабые места для личной выгоды или мести», — резюмировал он.

Напомним, у Кротевича забрали орден Богдана Хмельницкого 2 степени. Затем В НГУ прокомментировали произошедшую ситуацию. Там отметили, что возникшая во время подготовки документов неточность уже устранена.