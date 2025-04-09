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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Кротевич рассказал об ударе по штабу "Азова" после одного из решений командования

Решение не отступать стоило дорого. Командование проигнорировало угрозу.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Подполковник Богдан Кротевич («Тавр»)

Подполковник Богдан Кротевич («Тавр») / © Telegram Богдана Кротевича

Подполковник Богдан Кротевич («Тавр») рассказал о случае на фронте, когда бригада «Азов» просила разрешения отойти вглубь, но командование запретило. Это кончилось плохо.

Этой историей Кротевич поделился в интервью The Guardian.

Подполковник рассказал, что в определенный момент штаб бригады «Азов» подвергся огневому поражению, хотя подразделение «просило и настаивало» на его отводе вглубь, поскольку российские войска наступали.

«Нам конкретно сказали "нет" — и мы получили прямое попадание», — сказал «Тавр».

К слову, в этом же интервью Кротевич признался, что «на 70% уже решил уволиться» из ВСУ, поскольку командиры «требуют от солдат того, чего бы сами не сделали».

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