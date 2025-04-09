Кротевич рассказал об ударе по штабу "Азова" после одного из решений командования

Подполковник Богдан Кротевич («Тавр») / © Telegram Богдана Кротевича

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Подполковник Богдан Кротевич («Тавр») рассказал о случае на фронте, когда бригада «Азов» просила разрешения отойти вглубь, но командование запретило. Это кончилось плохо.

Этой историей Кротевич поделился в интервью The Guardian.

Подполковник рассказал, что в определенный момент штаб бригады «Азов» подвергся огневому поражению, хотя подразделение «просило и настаивало» на его отводе вглубь, поскольку российские войска наступали.

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«Нам конкретно сказали "нет" — и мы получили прямое попадание», — сказал «Тавр».

К слову, в этом же интервью Кротевич признался, что «на 70% уже решил уволиться» из ВСУ, поскольку командиры «требуют от солдат того, чего бы сами не сделали».