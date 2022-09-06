"Кровь за кровь": Жданов объяснил, почему Кадыров ищет "пути отступления" из Чечни

По словам эксперта, Кадыров вероятно ищет себе систему безопасности — "теплое место, где его не смогут достать".

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Олег Жданов прокомментировал заявление скандального главы российской Чечни Рамзана Кадырова, где тот намекал о своей отставке.

Об этом Жданов сказал в эфире канала FREEДОМ.

По его словам, Кадыров вероятно ищет себе систему безопасности — "теплое место, где его не смогут достать".

"В Чечне (растут — Ред.) протестные настроения. Там же как — "кровь за кровь". А он убил очень многих чеченцев, когда договорился с Путиным", — говорит эксперт.

Жданов предположил, что Кадыров ищет пути отступления, поэтому назначение на должность замглавы Росгвардии выглядит не столь маловероятным. В то же время эксперт рассказал о существовании противоречий между Кадыровым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

"Был прецедент, когда в Чечне проводили соревнования на присвоение крапового берета, а "кадыровцы" – это также бойцы Росгвардии. И чеченцы проиграли, но начали драку, потому что были несогласны с результатами. И лично Золотов принимал участие в усмирении драки. Поэтому там есть свои противостояния — у Золотова и Кадырова", — отмечает Жданов.

Напомним, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил об отставке (видео). А российские СМИ сообщили, что он может быть назначен на руководящий пост в Росгвардии.

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