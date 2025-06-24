Кровавая атака РФ на Днепр и область: все, что известно о последствиях

Последствия атаки по Днепру 24 июня

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Российские войска днем 24 июня совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Есть погибшие и раненые в Днепре и Самаре. Зафиксированы бессчетные разрушения гражданской инфраструктуры.

Что известно о российской атаке на Днепр и область — далее в материале ТСН.ua.

Россияне ударили баллистикой

Во вторник, 24 июня, в Днепре произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в 10:56 из-за угрозы баллистики. Российская армия атаковала областной центр.

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«В Днепре слышны звуки взрыва», — об этом сообщили корреспонденты «Общественного» в 11:02.

В течение нескольких минут в городе произошло еще несколько взрывов. Ранее Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении областного центра.

Местные телеграм-каналы пишут о том, что после взрывов к небу взмыли столбы дыма. По информации мониторингов, предварительно были применены четыре баллистических ракеты «Искандер-М».

Впоследствии глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что российская армия атаковала Днепр.

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«Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем», — подчеркнул чиновник.

Из-за вражеского удара пострадал поезд с пассажирами

В Днепре российская ракета попала вблизи поезда, следовавшего из Одессы. Пострадали пассажиры.

«Попали прямо по поезду. Очень многие пострадали», — рассказала пассажирка Елизавета.

Дата публикации 12:15, 24.06.25 Количество просмотров 216 Баллистика РФ попала возле поезда Одесса-Запорожье

Известно, что поезду оставалось доехать до вокзала в Днепре около 15 минут.

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В «Укрзализныце» подтвердили, что в результате атаки был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой. «Укрзализныця» готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Заметим: информация в Сети о попадании ракеты в само желание не соответствует действительности.

Впоследствии в пресс-службе УЗ уточнили, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда. Пассажирам, получившим травмы, оказывают медицинскую помощь.

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Для доставки пассажиров в Запорожье, «Укрзализныця» назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

По информации ГСЧС, во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, зацепила поезд. В комментарии «РБК-Украина» спасатели прокомментировали видео в Сети о том, что во время баллистического удара по Днепру якобы произошло попадание в пассажирский поезд.

В Днепре много погибших и пострадавших

Стало известно, что россияне ударили по Днепру. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-за вражеской атаки возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура, в частности общежитие, гимназия, админздание.

Как уточнил мэр города Борис Филатов, после очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали 14 школ и детских садов. Изуродовало также городскую больницу и поликлинику. Есть значительные разрушения в частном секторе.

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«Предварительно есть один погибший», — отметил чиновник.

Власти продолжают собирать информацию и сообщать населению впоследствии.

Позже в ОВА уточнили, что в Днепре по состоянию на 13:00 один погибший и более 20 пострадавших.

«Среди них двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — детализировал Лысак.

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Впоследствии количество погибших в результате баллистического удара российской армии 24 июня по Днепру возросло. Известно о по меньшей мере 7 жертвах. Пострадали около 70 человек.

Как констатировал Лысак, среди пострадавших 10 детей. Кроме того, медики оценивают состояние 5 раненых как тяжелое.

«Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, затронутых этой атакой, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из находившихся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней», — подчеркнул Лысак.

В Днепре также повреждена АЗС недалеко от центра города. Фасады и помещения заправки разрушены взрывной волной и обломками. Мэр Филатов уточнил, что из-за обстрела РФ пострадали:

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19 школ

10 детских садов

ПТУ

музыкальная школа

3 заведения внешколы и управления соцзащиты.

8 медицинских учреждений: больница, амбулатория, стоматологическая поликлиника.

Последствия разрушений в жилищном секторе уточняются.

Около 25 машин скорой командированы на выезды.

Атака на Самар

Днем 24 июня армия РФ также атаковала город Самар на Днепропетровщине.

Также, по установленной информации, есть потерпевшие.

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«В Самаре двое погибших. Травмированы три человека», — сообщили в ОВА.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Россия — государство-террорист.

Число жертв на Днепропетровщине возросло

Начальник ОВА Лисак констатировал: в Днепре уже 8 погибших. «Сострадание родным…», — написал он.

Еще 84 человека пострадали, 62 — госпитализированы. Из них 7 — в тяжелом состоянии.

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«Увеличилось количество раненых и в Самаре. Их, по информации на данный момент, 11. Восемь госпитализированы, половина — „тяжелые“», — добавил чиновник.

Всего в Днепре и Самаре 10 погибших.

Удар по Днепропетровщине 24 июня

Напомним, российская армия постепенно продвигается в направлении административной границы с Днепропетровщиной.

Как заявил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов «Осман», российские захватчики «закрепляются либо в населенных пунктах на линии административной границы, либо всеми силами пытаются это сделать».

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«Методическая работа продолжается круглосуточно, однако полностью остановить врага не удается. Из-за большой протяженности линии боевого столкновения и недостатка боеспособного личного состава командование вынуждено определять приоритетные направления для обороны», — отметил Бунятов.