Президент РФ Владимир Путин

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Президент РФ Владимир Путин выбрал продолжение кровавой войны против Украины, отвергнув мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом. Путин не намерен останавливаться, поскольку находится в информационном пузыре, где генералы уверяют его в возможности победить или достичь стратегических достижений.

Такое мнение высказал в своей статье обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз.

Одним из таких «достижений» в России считают Сумы, расположенные в 15 км от границы РФ. Путин не исключил захвата города, но Силы обороны Украины заявляют, что наступление на Сумы остановлено.

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Оптимисты считают летнее наступление РФ завершенным, но реалисты опасаются его продолжения. Россияне захватили литиевую шахту в Донецкой области, и следующий большой удар может быть на Донбассе, что заставляет Украину уже сейчас перераспределять силы.

Автор статьи отмечает, что пока остается загадкой, как военная машина РФ до сих пор функционирует при таких истощенных и плохо управляемых силах. Даже российские блоггеры пишут о «мясных штурмах», взятках командирам и незаконных наказаниях для солдат — избиениях, «ямах» и отправке в «суицидальные миссии». В то же время генералы делают лживые доклады, а плохая логистика приводит к большим потерям среди раненых.

«Российская армия — это ужас-шоу», — отмечает Мэтьюз.

Несмотря на критику отдельных командиров, большинство россиян до сих пор поддерживают так называемую СВО и избегают критики Путина. Даже на фоне отчаяния на фронте моральный дух внутри России остается высоким.

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«Единственное, что можно сказать наверняка об этой ужасной войне, так это то, что обе стороны, словно измученные боксеры на ринге, продолжают бить друг друга в надежде, что силы и ресурсы противника будут исчерпаны», — говорится в публикации.

По мнению Мэтьюза, если речь идет о войне на истощение, то преимущество в этой игре имеет Россия, просто потому что она гораздо больше, поэтому имеет больше ресурсов, как экономических, так и человеческих. Именно поэтому Путин игнорирует все голоса прагматизма и разума и, похоже, полон решимости биться до конца, несмотря на высокую цену, которую россияне платят кровью и деньгами.

Напомним, после нескольких месяцев ожиданий летнее наступление России на фронте все же началось — однако вместо масштабного прорыва Киев фиксирует лишь медленное продвижение и существенные потери врага. Впрочем, несмотря на это, Москва не уменьшает давление: РФ накапливает живую силу, активизирует дроновые атаки и продолжает тратить рекордные суммы на войну.