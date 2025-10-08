Кровавая статистика армии Путина: в ISW обнародовали шокирующие цифры о потерях РФ

Утраты РФ. / © Associated Press

С января по август 2025-го российские войска понесли наибольшие потери на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях. Это свидетельствует о приоритетах командования на этих участках фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Документы «Я хочу жить» указывают на то, что Центральная группировка войск России, ответственная за Покровское направление, понесла наибольшие потери за этот период: 43 709 убитых, пропавших без вести и пленных, а также 52 865 раненых.

"Эти цифры отражают приоритетность российского военного командования на Покровском направлении в течение 2025-го, поскольку они понесли примерно 34% своих потерь на этом направлении в течение первых восьми месяцев этого года", - отмечают в ISW.

Американские специалисты отмечают, что войска РФ так и не смогли захватить Покровск, Мирноград, Новопавловку и Дружковку после месяцев тяжелых сражений и значительные потери.

Северная группировка войск России, отвечающая за постоянные усилия России по созданию буферных зон в Сумской и Харьковской областях, понесла потери в 53 572 человека. Наибольшие потери фиксируются в течение февраля-марта, когда происходили события в Курской области.

Западная группировка войск, ответственная за Купянское, Лиманское и Боровское направления, понесла потери в 47 410 человек. Впрочем, этой группировке с начала года не удалось захватить ни один из основных населенных пунктов в своей зоне ответственности - Купянск, Боровая и Лиман.

Российские войска также понесли значительные потери в менее приоритетных районах фронта на востоке и юге Украины. В частности, в районе Константиновка-Дружковка и на Северском направлении – 32 740 человек. В частности, возле Северска – более 13 тыс. захватчиков.

"Российские вооруженные силы, похоже, способны и желают поддерживать такие показатели потерь, несмотря на достижение ограниченных тактических успехов", - отметили аналитики.

Утечка документов свидетельствует о том, что вооруженные силы РФ потеряли примерно 281 550 человек потерями в период с января по август 2025 года — в среднем 35 193 потери в месяц.

Напомним, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 8 октября. Так, уже уничтожены 1 118 370 оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1010 военных-захватчиков.

