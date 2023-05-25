"Кровавая вакханалия выходит из-под контроля": в Бахмуте 30 зэков "Вагнера" убили 2 оккупантов и скрылись

Завербованные зеки убили своих товарищей по оружию, вероятно командиров, и скрылись на угнанных авто
В Бахмуте 30 завербованных зэков ЧВК "Вагнер" убили трех российских оккупантов и двух гражданских и скрылись на угнанном КамАЗе.
Об этом в Telegram сообщил российский Z-пропагандист Романов.
"30 бывших заключенных дезертировали с позиции оружия. Во время дезертирства они убили трех военнослужащих (кадровых российских оккупантов. – Ред.) и двух гражданских, а также угнали КамАЗ и Mitsubishi L200", – написал вражеский пропагандист.
"Устроенная Россией кровавая вакханалия понемногу начинает выходить из-под контроля. И это только начало", – прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.
Дезертирство в рядах окупантов
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты в Донецкой области массово отказываются воевать.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК "Вагнер", открыл огонь по полицейским.
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