"Кровавая вакханалия выходит из-под контроля": в Бахмуте 30 зэков "Вагнера" убили 2 оккупантов и скрылись

Завербованные зеки убили своих товарищей по оружию, вероятно командиров, и скрылись на угнанных авто

В Бахмуте 30 завербованных зэков ЧВК "Вагнер" убили трех российских оккупантов и двух гражданских и скрылись на угнанном КамАЗе.

Об этом в Telegram сообщил российский Z-пропагандист Романов.

"30 бывших заключенных дезертировали с позиции оружия. Во время дезертирства они убили трех военнослужащих (кадровых российских оккупантов. – Ред.) и двух гражданских, а также угнали КамАЗ и Mitsubishi L200", – написал вражеский пропагандист.

"Устроенная Россией кровавая вакханалия понемногу начинает выходить из-под контроля. И это только начало", – прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

Дезертирство в рядах окупантов

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты в Донецкой области массово отказываются воевать.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК "Вагнер", открыл огонь по полицейским.

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