Кровавые деньги: немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в России

Зарплату своим сотрудникам компания Metro Russia выплачивает через банки, к которым не применены санкции.

Международная торговая компания Metro, штаб-квартира которой находится в Германии, решила не прекращать свою деятельность в России, несмотря на войну, которую развязал Кремль против Украины.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что российское подразделение Metro работает в штатном режиме и достаточно обеспечено товарами, которые продаются "по разумным ценам".

Ранее в компании Metro заявили, что не могут оставить на произвол судьбы более 10 000 своих сотрудников в России. "Эти люди не несут личной ответственности за агрессию против Украины", — утверждают немецкие торговцы.

Также читайте Польша готовит специальный закон об украинских беженцах: что он будет предполагать

В компании следят за возможными последствиями от европейских санкций, применяемых в финансовом секторе РФ. Выплату заработной платы и расчеты с поставщиками Metro Russia производит через созданные международные банки, на которые не влияют международные санкции.

"Метро очень озабочено военными действиями в Украине", — добавил в комментарии немецкому изданию Finanzen представитель компании.

Напомним, в результате России против Украины международные компании разрывают сотрудничество с российским бизнесом. На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.