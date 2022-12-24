Кровавый обстрел РФ Херсона: Резников призвал предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить "такие трагедии"

В Министерстве обороны заверили, что каждый преступник будет наказан.

Министр обороны Алексей Резников после кровавых обстрелов оккупантами Херсона призвал западных партнеров предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить "такие трагедии".

Об этом глава Минобороны написал в социальных сетях.

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина. Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности. Таким образом, российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", — говорится в его сообщении.

Россия массово обстреляла центр Херсона

Приблизительно в 11:00 24 декабря Россия массированно обстреляла центр Херсона. По словам главы ОВА Ярослава Янушевича, удар россиян по городу был целенаправленным. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. По последним данным, по меньшей мере 7 человек погибли, 58 – ранены, из них 18 – в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Херсона и опубликовал ужасающие кадры с места трагедии. Глава государства подчеркнул, что мир должен видеть, "против какого абсолютного зла мы сражаемся.

Под вечер кафиры российские кафиры вторично за день массированно обстреляли Херсон. В местных пабликах сообщают о по меньшей мере 10 взрывах.

30 обстрелов в сутки: войска РФ ударили по Херсону

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