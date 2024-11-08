Кровавый обстрел Запорожья: количество погибших снова возросло (видео)

Тело еще одного погибшего жителя областного центра извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Уже десять жизней унесла вчерашняя вражеская атака на Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram.

"Тело еще одного погибшего жителя областного центра извлекли из-под завалов разрушенного дома", — написал он.

Ранения получил 41 человек, уточнил Федоров.

Разрушены более 130 домов.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

Вражеская атака на Запорожье унесла уже 10 жизней

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