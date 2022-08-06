Кровавый Путин: в Нью-Йорке появилась статуя президента России на танке (фото)

В Центральном парке Нью-Йорка на детской площадке установили сидящую верхом на танке скульптуру Владимира Путина.

Об этом пишет CNN.

Автором скульптуры является уличный художник из Франции Джеймс Коломина.

"Эта скульптура призвана осудить абсурдность войны и подчеркнуть мужество детей, когда они сталкиваются с жестокими, катастрофическими ситуациями, спровоцированными другими", — говорит художник.

Коломина известен своими уличными скульптурами красного цвета, которые часто тайно устанавливаются в общественных местах без какого-либо предварительного согласования. В апреле он установил во Франции еще одну скульптуру с антивоенным посланием: ребенка-солдата с винтовкой, которая превращается в розу.

Фото/Instagram: James Colomina

Фото/Instagram: James Colomina

Напомним, в Крыму женщина чуть не убила мужа за поддержку войны в Украине.

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