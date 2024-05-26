Кровавый ракетный удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: в ЦПД назвали цель атаки

Ключевая цель Путина – это уничтожение украинского народа и оккупация земель.
Ракетные удары РФ по Харькову "сознательный геноцид" украинцев.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Традиционно для их военкоров, даже отслеживается момент спуска нарратива и отработки его сетью военкоров. ударов", — подчеркнул он.
Коваленко уверен, что ключевая цель главы Кремля Путина – это уничтожение украинского народа и оккупация земель.
"Удары по Харькову - это намек, что они не прекратятся, если Украина не сядет за стол переговоров, что дало бы возможность рф заморозить войну и накопить силы для новой войны в нужный момент и оккупации большего количества наших территорий. Цель - уничтожение Украины и присоединение территорий к рф остается ключевой задачей путина. Инструментарий террора входит в этот план", - подытожил он.
Напомним, по последним данным от МВД пожар на месте удара в Харькове удалось ликвидировать. Из-за удара 12 человек погибли, еще 43 травмированы, а 16 считаются без вести пропавшими.
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