Убили выстрелами в голову: пятерых военных ВСУ расстреляли в Харьковской области, что известно — СМИ

Солдат (иллюстративное фото) / © Getty Images

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В Харьковской области 13 октября неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила начальница управления медиаконтента, подполковница полиции Виктория Пономарева.

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«13 октября в Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих», — сказала она.

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В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев подтвердили гибель своих военнослужащих. По предварительной информации, к убийству могут быть причастны лица, вероятно граждане России.

Как сообщили источники "Суспільного", около 16:00 неизвестный мужчина в гражданской одежде сначала застрелил одного военного возле дома, после чего открыл огонь внутри. В общей сложности погибли пять бойцов, а нападавший скрылся.

По другой информации, к преступлению могли быть причастны двое мужчин. Также сообщается, что военных убили выстрелами в голову.

Кроме того, по предварительным данным, в соседнем селе Момотово был ранен военнослужащий мотопехотного батальона. Не исключается, что к этому нападению могут быть причастны те же лица.

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Одной из версий, которую проверяет следствие, называют возможную причастность российского военного, который мог сбежать из плена. В то же время в полиции подчеркивают, что сейчас проверяют разные версии и устанавливают мотивы преступления.

Напомним, в городе Шептицкий во Львовской области неизвестный мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

По данным полиции и Львовского областного ТЦК и СП, во время проверки военно-учетных документов мужчина ударил представителя группы оповещения ножом в шею и скрылся.

Коллеги оказали раненому медицинскую помощь и вызвали скорую. Военнослужащий находится в реанимации. Правоохранители устанавливают личность нападающего и разыскивают его.

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