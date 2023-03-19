Кровавый след российских окупантов в Украине: комиссия ООН подтвердила массовые убийства мирных людей

Атаки российских войск поразили гражданскую инфраструктуру, в частности, драмтеатр в Мариуполе, вокзал в Краматорске и торговый центр в Кременчуге, где находились сотни человек.

Следственная комиссия, уполномоченная ООН, выясняя обстоятельства нападений, совершенных российскими вооруженными силами во время вторжения в Украину, пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер. Государством-террористом разрушены жилые дома, больницы, школы, гостиница, магазины, театр, аптека, детский сад и железнодорожный вокзал.

Об этом говорится в заключении Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, сформированной при ООН.

Основной причиной жертв среди гражданского населения названо использование взрывного оружия большой зоны поражения в населенных пунктах.

Некоторые из атак были предприняты в контексте попыток российских вооруженных сил захватить эти населенные пункты, в то время как другие были направлены на районы, удаленные от линии фронта. В заключении следственной комиссии подчеркнули, что расследуемые нападения составляют небольшую долю от общего их количества.

В заключении акцентируют внимание на нескольких показательных моментах:

атака на городской драматический театр 16 марта 2022 года во время осады Мариуполя, в результате которого погибло и было ранено большое количество людей;

нападение 8 апреля 2022 года на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли 59 и были ранены 92 человека;

нападение 27 июня 2022 года на торговый центр в Кременчуге, в результате которого погиб 21 человек и десятки были ранены.

Кроме того, следственная комиссия ООН отметила риск серьезного ядерного инцидента, который ставил под угрозу жизнь большого количества людей из-за военных операций вблизи и на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Запорожской области.

“4 марта 2022 г. российские вооруженные силы начали атаку на этот объект, и попытки взять под контроль станцию привели к ожесточенным боям. На видеозаписях видно, что в результате атаки вспыхнул пожар, нанесший разрушения частям станции. Кроме того, российские вооруженные силы разместили военную технику на территории объекта и вблизи него и продолжают производить оттуда обстрелы. Спутниковые снимки от 29 августа 2022 года, очевидно, показывают военную технику, расположенную менее чем в 150 метрах от реактора”, — говорится в опубликованном заключении.

Напомним, в этом отчете Уполномоченная ООН независимая международная следственная комиссия по Украине сообщила, что во время вторжения в Украину Россия совершила широкий спектр военных преступлений, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

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