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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Кровавый удар КАБом по магазинам Доброполья: сколько людей погибло и ранено (фото)

Россия ударила по Доброполью в Донецкой области, в результате чего два человека погибли, 14 ранены.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Доброполью

Удар по Доброполью / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

В результате российского удара по Доброполью погибли два человека и 14 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно по торговому центру в центре города. В этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу (КАБ).

По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели проводят поиск уцелевших.

«Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить нас всех до последнего», — сказал Филашкин.

Поэтому глава ОВА призвал гражданских жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, минувшей ночью Россия запустила ночью 400 беспилотников и одну баллистическую ракету в результате атаки, направленной преимущественно на энергетическую инфраструктуру.

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