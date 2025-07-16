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Кровавый удар КАБом по магазинам Доброполья: сколько людей погибло и ранено (фото)
Россия ударила по Доброполью в Донецкой области, в результате чего два человека погибли, 14 ранены.
В результате российского удара по Доброполью погибли два человека и 14 получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно по торговому центру в центре города. В этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу (КАБ).
По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели проводят поиск уцелевших.
«Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить нас всех до последнего», — сказал Филашкин.
Поэтому глава ОВА призвал гражданских жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, минувшей ночью Россия запустила ночью 400 беспилотников и одну баллистическую ракету в результате атаки, направленной преимущественно на энергетическую инфраструктуру.