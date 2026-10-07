Кровавый удар россиян по Кременчугу: количество пострадавших резко возросло

Последствия обстрела Кременчуга 7 октября / © Полтавская областная государственная администрация

Реклама

Число пострадавших в результате массированной российской атаки на Кременчуг Полтавской области возросло до 41 человека. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

Реклама

«По состоянию на 17:00 количество пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 41 человека. Два человека погибли», — сообщил он.

Реклама

Что известно об атаке на Кременчуг

В среду, 7 октября, Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Полтавщину. В Кременчуге произошло попадание в жилой район.

Воздушная тревога в Кременчугском районе продолжалась с 03:09 до 07:05. Воздушные силы предупреждали о движении баллистических и крылатых ракет в направлении города.

В результате удара повреждена группа многоэтажных жилых домов, а также частные дома. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы, изуродованы автомобили.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что город получил один из самых масштабных разрушений жилищной инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.

Реклама

«В результате массированного комбинированного вражеского удара значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. Также повреждены частные дома. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы зданий, изуродованы автомобили», — сообщил мэр.

Массированная атака РФ на Украину 7 октября

Напомним, ночью и утром 7 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались несколько регионов, в частности, Киевщина, Харьковщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

По данным Воздушных сил, российские войска атаковали противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", баллистическими "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также 48 крылатыми ракетами Х-101, "Искандер-К" и "Калибр".

Кроме того, РФ запустила 130 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов Пародия. 46 из них были реактивны. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 161 воздушную цель.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров