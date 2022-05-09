"Круг замкнулся": Арестович назвал ключевую фразу в речи Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал ключевую фразу в речи российского диктатора Владимира Путина.

По мнению Арестовича, ключевой фразой Путина во время парада в Москве 9 мая было "не допустить глобальную войну".

Об этом советник главы ОП написал в социальных сетях.

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Путина в его речи — "недопустимость глобальной войны". Старик, больной, до смерти испуганный человечек. Путин — владелец империи, встретился, наконец-то с Путиным, таскавшим чемодан сильным мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", — написал Арестович.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Красной площади, говорил о притеснениях Запада и стремлении защищаться.

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