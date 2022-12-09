Круглосуточный штурм Бахмута и окрестностей добавляет работы военным медикам, работающим на грани

К северу от Бахмута российские оккупанты резко увеличили наступательные усилия своей пехоты, также резко возросла интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов по всему участку от Северска и вплоть до Торецка, говорится в ТСН.

В самом Бахмуте, ежесуточно загораются жилые дома и люди, которые до сих пор остаются в городе, на улицу выходят только в случае необходимости. В то же время в военные медицинские стабилизационные пункты просто под обстрелами везут и раненых военных, и пострадавших от российских обстрелов гражданских.

В селах расположенных южнее Бахмута в круглосуточном режиме идет непрекращающаяся война. “Бывает затихает на пол часа, не дольше. Утром до вечера – это стабильно. Ночи бывает, не часто, но бывает, стрельба идет”, — рассказывает военнослужащий ВСУ “Солнце”.

Под круглосуточным огнем тяжелой русской артиллерии, танков и минометов и сам Бахмут. На северо-восточных окраинах не умолкает артиллерийская канонада. Вражеские, тяжелые снаряды ложатся прямо между жилой застройкой с интенсивностью – полдесятка в минуту. Улицы в городе почти безлюдны. Сожженных автомобилей и попаданий в жилые постройки здесь теперь в сотни раз больше, чем живых людей. Те, кто решается выйти на улицу под звуки артиллерийской канонады, ищут дрова для уличного костра, исключительно так здесь теперь готовят еду, или шагают к местам, где можно получить "гуманитарку", или самодельными тележками возят пластиковые бутылки. Буквально каждый такой выход на улицу, для горожан – отчаянные перегони наперегонки со смертью.

Одно из мест, где в районе Бахмута при жизни борются со смертью, – военный медицинский стабилизационный пункт. “Мы никому не отказываем в помощи. Привозили и гражданских, и детям и взрослым с тяжелыми травмами”, — говорят местные медики.

Когда только развернули свой стабпункт в конце февраля в Луганской области, говорят медики 24-й королевской бригады, немало времени пришлось провести на полу. “Мы начали разворачивать свои стабилизационные пункты, так что первый месяц было очень сложно, оно гримало гораздо громче. И мы больше времени лежали на полу”, — говорит врач-анестезиолог стабилизационного пункта 24 ОМБр Борис Кабаков.

Случалось, когда российские самолеты залетали через линию фронта и сбрасывали бомбы прямо на медицинские пункты, пол не спасал. “У нас был стабпункт и туда прилетела авиабомба. По зданию и тогда, к сожалению, погибли несколько парней”, — добавляет врач-травматолог Юрий Чередник.

Усложняется работа, когда начинаются обстрелы и территории поблизости. "Когда идут массовые поступления людей – по 70-80 человек, на пациента есть 10-15 минут", — рассказывают врачи.

Еще быстрее приходится работать теперь, когда враг много раз в сутки штурмует украинскую линию обороны вокруг Бахмута. Раненых украинских бойцов везут в стабпункт прямо из окопов. Во многом, признаются врачи стабилизационного пункта, жизнь воинов зависит от находящихся рядом с нашими военными на нуле боевых медиков. “Боевой медик должен сделать две вещи – это остановка кровотечения, по возможности, если есть возможность – обезболивание. И по более безопасной дороге доставить сюда”, — отмечает врач стабилизационного пункта 24 ОМБр Богдан Бойчук.

Они могут, уверяют медики, многое, здесь в одной команде работают и анестезиологи, и хирурги, и травматологи. Все как один до февраля были гражданскими врачами. Но правила военно-полевой медицины требуют, прежде всего, сделать все, чтобы раненый попал в стационарный госпиталь живым. "Мы должны здесь сделать все возможное, чтобы коллеги уже на госпитальном этапе, могли оказать специализированную помощь пациенту, а не, извините — уже критическому, или потерянному пациенту", — объясняет врач стабилизационного пункта 24 ОМБр Богдан Бойчук.

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