Крупин показал, как выглядят авто защитников после обстрелов: "Ежедневно попадают в пиз**рез"

Знаменитость помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.

В частности, музыкант решил показать подписчикам своего Instagram, как выглядят машины защитников после обстрелов.

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"Ребята прислали фотографии своих коряг просто для понимания. Каждый день они попадают в пиз**рез. Сейчас моя цель – укреплять как можно больше и быстрее харьковское направление, на этой неделе еще один пикап поедет куда надо", – прокомментировал Миша и обнародовал номер карты для помощи.

Напомним, Злата Огневич упрекнула коллегам, которые в результате уехали за границу. Певица считает, что артист – это не та профессия, когда можно где-то отсиживаться.

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