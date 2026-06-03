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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Крупнейшая АЭС Европы потеряла питание: Энергоатом предупредил о рисках

Временно оккупированная Запорожская АЭС в ночь на 3 июня снова потеряла внешнее электропитание. По данным Энергоатома, это уже 17-й блэкаут станции с момента ее захвата российскими войсками.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Запорожская АЭС

Запорожская АЭС / © Associated Press

Временно оккупированная Запорожская АЭС в ночь на 3 июня снова оказалась в состоянии блекаута. Это уже 17-й случай полной потери внешнего электропитания с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала 2026 года.

Об этом сообщает «Энергоатом».

По данным компании, в 23:44 из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1" Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электропитание. Работу критически важных систем в настоящее время обеспечивали резервные дизель-генераторы.

В «Энергоатоме» отметили, что, по информации МАГАТЭ, причиной обесточивания стал удар беспилотника по подстанции «Никопольская» на противоположном берегу Днепра. Поэтому временно отключилась единственная линия электропередачи, которая оставалась в распоряжении станции.

В компании подчеркнули, что очередной блекаут на крупнейшей атомной электростанции Европы снова демонстрирует критические риски, вызванные российской оккупацией объекта. Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

«Энергоатом» подчеркивает, что только возвращение Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора может гарантировать безопасную эксплуатацию станции и предотвратить ядерную или радиационную аварию с непредсказуемыми последствиями.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС: последние новости

Ранее сообщалось, что РФ совершила очередную информационную и военную провокацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. После того как на территории крупнейшей атомной станции Европы раз прогремели взрывы в результате обстрела, Кремль спешно обвинил в этом Силы обороны Украины.

Напомним, Запорожская АЭС впервые с начала полномасштабного вторжения пережила критический 12-часовой сбой связи. По информации МАГАТЭ, 27 мая Запорожская АЭС почти на 12 часов потеряла стационарную телефонную связь и доступ в Интернет.

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Дата публикации
Количество просмотров
677
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